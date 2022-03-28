В Укрзалізниці опублікували графік евакуаційних поїздів на 28 березня

Усі сили Укрзалізниці кинуті на евакуацію українців до безпечних міст. Читайте, як курсуватимуть потяги сьогодні, 28 березня.

Так, у пресслужбі компанії оприлюднили графік евакуаційних поїздів на 28 березня, серед яких є й потяги міжнародних напрямків.

І ще: Укрзалізниця відновила платний проїзд на потягах, які прямують за кордон

Евакуаційні поїзди на 28 березня

Харків

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп

Краматорськ

13:00 – №282/281 Краматорськ – Львів

16:00 – №284/283 Краматорськ – Львів

Одеса

22:32 – №238/237 Одеса – Ужгород

Інші

14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова

16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 28 березня

Польща

07:10 – 35/36 Львів – Пшемисль*

08:30 – 715/716 Київ-Пас – Вінниця* (11:25) – Пшемисль*

10:30 – 901/902 Дніпро – Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)

17:02 – 814/813 Львів – Хелм

18:22 - 35/36 Одеса – Пшемисль*

19:13 – 67/68-910/909 Київ – Варшава/Київ – Хелм*

Словаччина

11:35 №8661 Чоп – Чієрна-над-Тіссоу – Кошице* (прибуття 13:49)

16:50 №961 Чоп – Чієрна-над-Тісоу – Кошице* (прибуття 18:13)

Угорщина

Протягом дня з інтервалом о 3 годині курсують 8 пар поїздів Чоп – Захонь*

12:30 №33 Мукачеве – Будапешт*

16:30 №32521 Мукачеве – Будапешт*

Румунія

23:23 Одеса – Ізмаїл – Ісакча (Румунія)

Австрія

14:07 №749/750 Київ – Львів (21:00) – Відень.

Зверніть увагу! Усі рейси з позначкою "*" – платні, а квитки є у продажу.

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