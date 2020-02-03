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В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні рейси

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В Укрзалізниці назвали найпопулярніші внутрішні рейси - фото 1

Послугами Укрзалізниці щодня користуються безліч пасажирів. Дізнайтеся, куди ж найчастіше подорожують українці.

Так, найпопулярнішим внутрішнім рейсом в Україні став маршрут "Київ – Харків", квитки на який у 2019 році придбали 1,7 мільйона пасажирів.

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Відзначається, що також в ТОП 5 рейсів увійшли "Киї в– Львів" (1,6 млн пасажирів), "Київ – Дніпро" (1,3 млн), "Київ – Вінниця" (1,1 млн) та "Київ – Одеса" (0,9 млн).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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