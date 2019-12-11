У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація

У мережі показали, як виглядатиме головний вокзал України після оновлення. В Укрзалізниці планують здійснити реконструкцію Центрального київського вокзалу і привокзальної площі.

За словами глави Укрзалізниці Євгена Кравцова, там збираються вирішити проблему хаотичної парковки і стихійної торгівлі. Про це він написав у Facebook.

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Згодом на базі вокзалу повинен з'явитися ТРЦ. Торгові точки приберуть, а замість них всередині будівлі побудують спеціальні комерційні місця. Наприклад, як багажне відділення, де зараз проходить виставка Ukraine WOW. За підрахунками, на облаштування торгових точок орендарі віддадуть близько 70 мільйонів гривень. За прогнозами, доходи підприємства збільшаться у 7 разів.

Обіцяли до кінця року надати всі етапи наймасштабнішої реконструкції. А тим часом у Facebook з'явилася візуалізація Центрального київського вокзалу і привокзальної площі.

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