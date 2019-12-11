Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація

  • 31
Реконструкція Центрального київського вокзалу - фото 1
Реконструкція Центрального київського вокзалу / Facebook

У мережі показали, як виглядатиме головний вокзал України після оновлення. В Укрзалізниці планують здійснити реконструкцію Центрального київського вокзалу і привокзальної площі.

За словами глави Укрзалізниці Євгена Кравцова, там збираються вирішити проблему хаотичної парковки і стихійної торгівлі. Про це він написав у Facebook.

І ще: Укрзалізниця планує підвищувати тарифи для пасажирів: перші деталі

Згодом на базі вокзалу повинен з'явитися ТРЦ. Торгові точки приберуть, а замість них всередині будівлі побудують спеціальні комерційні місця. Наприклад, як багажне відділення, де зараз проходить виставка Ukraine WOW. За підрахунками, на облаштування торгових точок орендарі віддадуть близько 70 мільйонів гривень. За прогнозами, доходи підприємства збільшаться у 7 разів.

Обіцяли до кінця року надати всі етапи наймасштабнішої реконструкції. А тим часом у Facebook з'явилася візуалізація Центрального київського вокзалу і привокзальної площі.

У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація - фото 373580
У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація - фото 373581
У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація - фото 373578
У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація - фото 373579
У мережі показали, як виглядатиме київський вокзал після реконструкції: візуалізація - фото 373577

Читайте також: У мережі з'явилося фото нового експреса в аеропорт Бориспіль

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова українська музика: найкращі пісні листопада 2019, які вас вразять
  • 02 грудня, 18:01
  • 2450
Моделі 90-х: як змінилася найбільш високооплачувана англійка Ясмін Ле Бон (18+)
  • 05 грудня, 17:19
  • 1558
Зоряні війни: як змінилися актори культового фільму
  • 09 грудня, 17:51
  • 928
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна