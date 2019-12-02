Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новенька День Святого Миколая

Укрзалізниця планує підвищувати тарифи для пасажирів: перші деталі

  • 7
Укрзалізниця піднімає ціни - фото 1
Укрзалізниця піднімає ціни / UkrMedia

В Укрзалізниці планують поступово підіймати вартість проїзду для пасажирів вже у 2020 році. Як це відбуватиметься і коли саме – читайте далі.

У прес-службі Укрзалізниці повідомили про те, що вже з весни наступного року пасажирам варто бути готовими до підняття тарифів. Кожного місяця вартість поступово збільшуватиметься, щоб не надто вдаряти по гаманцях мандрівників.

І ще: Нова пошта перейшла на оновлений графік роботи

"Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Таким чином, ціна на квитки зростатиме несуттєво та поступово", – зазначають у повідомленні.

Навіщо підіймають тарифи? На сьогодні пасажирські перевезення не є прибутковими для Укрзалізниці, тому, щоб зменшити збитки хоча б частково, компанія вирішила підняти оплату. На отримані кошти буде закуплено 26 нових вагонів, а також модернізовано ще 40 старих.

Укрзалізниця підіймає ціни на поїздки потягами - фото 371740
Укрзалізниця підіймає ціни на поїздки потягами

Читайте також: Рожевий понеділок: Wizz Air розпродає авіаквитки від 8 євро

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
  • 28 листопада, 14:21
  • 1235
Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
  • 30 листопада, 14:31
  • 116
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1921351
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Транспорт Укрзалізниця