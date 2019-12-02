Укрзалізниця планує підвищувати тарифи для пасажирів: перші деталі

В Укрзалізниці планують поступово підіймати вартість проїзду для пасажирів вже у 2020 році. Як це відбуватиметься і коли саме – читайте далі.

У прес-службі Укрзалізниці повідомили про те, що вже з весни наступного року пасажирам варто бути готовими до підняття тарифів. Кожного місяця вартість поступово збільшуватиметься, щоб не надто вдаряти по гаманцях мандрівників.

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"Індексацію тарифів планується здійснювати поетапно – по 2% щомісяця з 1 березня по 31 грудня 2020 року в усіх категоріях вагонів, окрім 1-го класу поїздів Інтерсіті+. Таким чином, ціна на квитки зростатиме несуттєво та поступово", – зазначають у повідомленні.

Навіщо підіймають тарифи? На сьогодні пасажирські перевезення не є прибутковими для Укрзалізниці, тому, щоб зменшити збитки хоча б частково, компанія вирішила підняти оплату. На отримані кошти буде закуплено 26 нових вагонів, а також модернізовано ще 40 старих.

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