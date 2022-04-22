Укрпошта провела аукціон: за марку дали 5 млн грн, які перекажуть на допомогу ЗСУ

Відбувся благодійний аукціон від Укрпошти. Головним лотом був комплект марок з кораблем та автограф автора відомої фрази про нього. За марку боролися до останнього!

На благодійному аукціоні за марку з кораблем віддали 5 мільйонів гривень! Перед остаточним раундом торгів ціна зросла до 2 млн, але фінальна сума потішила усіх.

І ще: UA So Beautiful: Вакарчук записав кавер пісні та зізнався у коханні Україні

"Це означає, що сьогодні наша армія отримала чималу суму допомоги. Зрештою, саме завдяки подвигам ЗСУ, марка набула такої популярності й змогла зібрати мільйони", – прокоментували в Укрпошті.

Всі зусилля були недаремними, а новий власник марки отримав не лише комплект з автографом, а й долучився до доброї справи.

До теми: Символ Небесної сотні: У Києві розцвіли 100 тисяч тюльпанів