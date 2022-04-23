Русскій воєнний корабль… ВСЬО! Укрпошта анонсувала нову марку

Наклад марки з кораблем розлетівся дуже стрімко – охочих виявилося більше. Тож Укрпошта презентувала наступну марку з кораблем. На цей раз події відтворені у реальному часі – крейсер затонув.

У травні з'явиться новий філателістичний витвір з кораблем. Це буде логічне продовження попереднього випуску – "Русскій воєнний корабль… ВСЬО!"

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Це буде лист з марками, на яких зображено новий подвиг ЗСУ, а також купони, на яких зображено першу марку з кораблем. Це будуть дві знакові події в одному випуску, ще й загальний наклад становитиме 5 мільйонів примірників. Така кількість буде з урахуванням внутрішніх та міжнародних номіналів. В Укрпошті сподіваються, що попри шалений ажіотаж, на цей раз марок вистачить усім, хто забажає їх придбати.

"Історія українського героїзму твориться у нас на очах. І ми її хочемо зафіксувати у поштових марках", – коментують в Укрпошті.

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