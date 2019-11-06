В Україну заходить велика криптовалютна біржа: що вона запропонує

До кінця року в Україні має запрацювати біткойн-біржа Binance. Про підписання відповідного меморандуму повідомив глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У біржі мільярдні обороти. Частина цих мікротранзакцій буде проходити на території України і в наших банках. Ми вже спілкуємося з Національним банком і нашими державними банками про відкриття рахунків цієї біржі", – зазначив міністр.

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За словами Федорова, компанія вже почала активно працювати над відкриттям в Україні свого офісу. Швидше за все, це станеться до нового року. Також він вважає, що візит Binance в Україну стане сильним драйвером для криптотеми і легалізації криптовалюти.

Binance

Binance одна з найбільших світових кріптобірж, заснована в 2017 році в Гонконгу. Згодом змінила юрисдикцію на мальтійську. Добовий обсяг торгів на біржі Binance станом на квітень 2018 року майже 1,5 мільярда доларів. Однією з ключових переваг біржі Binance є найнижча комісія серед бірж – вона фіксована і складає 0,05% за операцію.

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