Журналісти NYT розповіли, хто заробив на падінні курсу біткойна

"Зима біткойна" та його знецінення на 80% змусили багатьох забути криптовалюту, як страшний сон. Утім, є й ті, кому на спаді ринку вдалося заробити. NYT зазначають, що на місце криптовалютних інвесторів прийшли нові "хижаки" з юридичних компаній.

Ринок впав, і тепер проти всіх подають позови, – каже Чанта Еліжаде, студентка Школи права у Берклі і президент місцевого клубу блокчейн-законодавства.

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За її словами, для юристів атмосфера – принаймні, у США – склалася "чудова": чиновники з Комісії з цінних паперів і бірж усіма силами підтримують позови проти тих, кого вважають аферистами, натомість численні жертви дивних ICO (форма залучення інвестицій в нові технологічні проекти та стартапи у вигляді емісії та продажу інвесторам нових криптовалют) вимагають отримати інвестиції назад у доларах. В результаті сфера захисту інтересів потерпілих на ринку криптовалюти зараз зростає як на дріжджах.

Адвокати допомагають відшкодовувати кошти

"Причому після усвідомлення свого становища жертви змушені звертатися до юристів якомога швидше, оскільки вчорашні "успішні криптовалютні стартапери", які активно залучали інвесторів, нині масово прагнуть виїхати разом із залишками грошей за межі Штатів і влаштуватися в таких країнах, як Мальта, де закони не такі суворі, і де можна сховатися від американського регулятора", – додали в NYT.

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