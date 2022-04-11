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війна

Скільки країн звернулись до Гааги через воєнні злочини РФ

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Вже понад 40 країн звернулись до Гааги через злочини росії - фото 1
Вже понад 40 країн звернулись до Гааги через злочини росії / Tingey Injury Law Firm on Unsplash

Росія з кожним днем наближається до того, щоб опинитись на лаві підсудних у Міжнародному кримінальному суді, який більш відомий за назвою Гаазький трибунал. Все більше країн звертаються до нього через скоєні росіянами злочини.

Воєнні злочини росії не залишаться без уваги, адже їх розслідування вже почалось на міжнародному рівні. Про це розповів глава Міністерства юстиції Денис Малюська під час телемарафону. За його словами, вже 42 країни звернулись до Гааги через воєнні злочини з боку РФ.

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Розслідування воєнних злочинів на міжнародному рівні почалося. Звернення цих країн дозволило спростити і прискорити процедуру для України, – зауважив міністр.

Зараз експерти з усієї країни збирають докази страшенних злочинів окупантів на Київщині, а кількість цих злочинів - "божевільна", тому виникають труднощі. Міжнародна спільнота також надсилає своїх експертів, а незабаром в Україну прибудуть представники Франції.

Скільки країн звернулись до Гааги через воєнні злочини РФ - фото 503011

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