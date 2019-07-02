У мережі з'явилися фотографії нового BMW X6

Голландське видання Autoblog виклало в мережу фото нового BMW X6 2020 року. Зі зміною покоління автомобіль змінився зовні й отримав ті ж двигуни, що і X5.

З-поміж найбільш помітних відмінностей від попередника – новий передній бампер з масивними повітрозабірниками, вужчі фари, а також решітка радіатора, яка трохи збільшилася у розмірах. Позаду – ліхтарі як у 8-Series і невеликий спойлер. Змінилася і лінія даху – він став ще більш похилим.

І ще: З'явилися нові деталі про електричний хетчбек Honda e

Фотографій салону купе-кросовера поки немає. За попередньою інформацією, X6 нового покоління отримав цифрову панель приладів і мультимедійну систему з екраном діагоналлю 12,3 дюйма.

Що стосується моторної гами, то до неї увійдуть агрегати від BMW X5. Це "турбошістка" об'ємом 3,0 літра з віддачею 340 кінських сил і 450 Нм крутного моменту, а також восьмициліндровий 4,4-літровий двигун, потужність якого становить 530 кінських сил і 750 Нм крутного моменту. Обидва агрегати поєднуються з системою повного приводу xDrive і восьмидіапазонним "автоматом". Не виключена поява і трилітрової "шістки" потужність 249 або 400 сил.

Дебют нового BMW X6 очікується на автосалоні у Франкфурті у вересні. Швидше за все, продажі стартують до кінця 2019 року.

Читайте також: Маслкари Dodge Challenger і Charger стануть гібридами