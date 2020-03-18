В Україну привезли нові шикарні Porsche Taycan

В нашу країну почали завозити новітні електромобілі Porsche Taycan. Нещодавно першу партію таких машин зняли в Києві.

Автомобілі зняли на відео, коли їх перевозив автовоз. На причепі були занурені три Taycan: один білого кольору і ще два в чорному забарвленні. При цьому, найперший Porsche Tayacan в Україні приїхав ще кілька днів тому.

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Мінімальна ціна Porsche Taycan в Україні у офіційного дилера становить від 2,8 млн грн. За ці гроші пропонується молодша версія 4S потужністю 530 к.с. і з запасом ходу 407 км. Топовий варіант Taycan Turbo S пропонується вже за 4,8 млн грн. Такий автомобіль має 761-сильну силову установку (розгін до сотні 2,8 сек) і автономність ходу 412 км.

Цікаво, що попри таку високу ціну, українці вже розкупили весь тираж Porsche Taycan, відведений на Україну. А це, до речі, 73 електрокари.

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