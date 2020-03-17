Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю

Наразі компанія Ford зібрала вже 45 тисяч попередніх замовлень на Ford Mustang Mach-E, що становить 90% річного обсягу виробництва.

Ця цифра доволі вражаюча, особливо якщо враховувати, що ціни на електричний Mustang стартують від 43 тисяч доларів.

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Однак варто розуміти, що ми говоримо про кількість оформлених замовлень, а не про фактично продані машини. Але ж ці цифри можуть істотно відрізнятися, бо для оформлення замовлення необхідно було внести заставу в розмірі всього 500 доларів, а не повну вартість Mustang Mach-E.

Більш зрозумілою картина стане ближче до старту виробництва кросовера Mach-E, який запланований на осінь цього року. Перші ж поставки новинки почнуться в четвертому кварталі.

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