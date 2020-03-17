Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Карантин Коронавірус

Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю

  • 29
Ford Mustang Mach-E - фото 1
Ford Mustang Mach-E / cleantechnica

Наразі компанія Ford зібрала вже 45 тисяч попередніх замовлень на Ford Mustang Mach-E, що становить 90% річного обсягу виробництва.

Ця цифра доволі вражаюча, особливо якщо враховувати, що ціни на електричний Mustang стартують від 43 тисяч доларів.

І ще: Де у Києві встановлені камери, які фіксують перевищення швидкості: карта

Однак варто розуміти, що ми говоримо про кількість оформлених замовлень, а не про фактично продані машини. Але ж ці цифри можуть істотно відрізнятися, бо для оформлення замовлення необхідно було внести заставу в розмірі всього 500 доларів, а не повну вартість Mustang Mach-E.

Більш зрозумілою картина стане ближче до старту виробництва кросовера Mach-E, який запланований на осінь цього року. Перші ж поставки новинки почнуться в четвертому кварталі.

Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю - фото 392410

Новий електромобіль від Ford розкуповують з блискавичною швидкістю - фото 392411

Читайте також: У мережі показали новий бюджетний седан Hyundai

Джерело: cleantechnica
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як і з чим носити чоловічі кросівки весною 2020: ТОП 15 модних ідей у фото
  • 15 березня, 16:55
  • 451
Плейлист популярної музики для продуктивної роботи вдома
  • 12 березня, 10:24
  • 665
Чек-лист: що справді треба купити на випадок епідемії коронавірусу в Україні
  • 11 березня, 18:10
  • 1819
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології