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В Україну повертається футбол: онлайн трансляція матчу Динамо – Рух

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Динамо - фото 1
Динамо / footballua

В Україні у зв'язку з послабленням карантинних заходів відновлюються футбольні матчі. Попередньо Українська Прем’єр-ліга має бути продовжена з 30 травня (ймовірно, ця дата буде перенесена на більш пізню), однак вже будуть проходити поєдинки між професійними командами.

Перша така гра своєрідного "сезону спарингів" стартує вже 22 травня на київському стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського: у товариському поєдинку "біло-сині" зійдуться з лідером Першої ліги, львівським футбольним клубом "Рух".

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У зв'язку з санітарними протиепідемічними вимогами матчі проходять з пустими трибунами та низкою заходів безпеки. Дивіться онлайн трансляцію поєдинку Динамо – Рух:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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