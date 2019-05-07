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Нова Пошта позбудеться пінопласту: як пакуватимуть посилки

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Нова Пошта відмовляється від пінопласту - фото 1
Нова Пошта відмовляється від пінопласту / daynews

Компанія експрес-доставки Нова Пошта вирішила перейти на екологічніше пакування та відмовляється від пінопласту. Детальніше про зміни щодо вигляду пакунків читайте далі.

Нова Пошта поступово відмовляється від пінопласту на користь паперу вторинної обробки українського виробництва, який тепер запаковуватимуть всі посилки. Про це розповіли у прес-центрі компанії, наголосивши, що нововведення стартувало ще з кінця квітня. Екологічний формат дозволить не лише готувати та надсилати все на 12% оперативніше, аніж зараз, а й допоможе краще зберегти вміст пакунків від можливих пошкоджень під час транспортування.

І ще: Що, якби ми скидали все сміття у вулкани

Альтернатива наповнювачам також вплине не лише на стан та якість доставки, а й роботу у самих відділеннях, де стане чистіше та більше місця без відсутності блоків пінопласту та сміття від них.

Нова Пошта відмовляється від пінопласту - фото 326249

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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