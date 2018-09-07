В Україну йдуть грозові дощі та похолодання

Сьогодні, 7 вересня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі, подекуди похолодає до 18 градусів.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

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Вона зазначила, що в Україні сьогодні пройдуть дощі, подекуди з грозами: вони будуть на Півдні та Заході, накриють Вінниччину і доберуться до Житомирщини. На решті території – без істотних опадів. У західних регіонах, а також у Вінницькій та Одеській областях буде найпрохолодніше, вдень 18-23 градуси.

На решті території повітря прогріється впродовж дня до 22-25 градусів. Найтеплішими виявляться Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, Полтавщина, Черкащина, Дніпропетровщина, де очікується 24-27 градусів. У Києві сьогодні буде сухо і відносно тепло – 23-25 градусів. У суботу в столиці пройде дощ та похолодає до 20 градусів. У неділю знову буде 25 градусів та сонячно.

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