Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна Kalush

В Україну йде похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні

  • 132
Прогноз погоди на 4-5 червня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 4-5 червня 2022 в Україні / Jannis Edelmann on Unsplash

Перші літні вихідні в Україні відзначаться зниженням температури повітря та опадами. Детальний прогноз погоди на 4-5 червня читайте далі.

4 червня, у суботу, все ще затримається спекотна погода до +24+28, а у північних та східних областях навіть до +25+31. Дощі з грозами пройдуть тільки на заході країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

Актуально: Погода у червні 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

У неділю дощі та грози поширяться на значну частину території України. Хіба що на південному сході та Сході вдень буде сухо, опади підсунуться аж надвечір у неділю. Похолоднішає. Температура повітря знизиться до +17+22 градусів. Лише у південній частині та в східних областях України тепла, навіть спекотна, погода затримається: +25+32 градуси, – додала вона.

У Києві 4 червня прогнозується сонячний та темний день, до +23. А вже 5 червня у столиці температура знизить до +17+19 і прийдуть дощі.

Прогноз погоди на 4 червня у містах України:

В Україну йде похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні - фото 506757
  • Ужгород +23+25
  • Львів +23+25
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +23+25
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +23+25
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +24+26
  • Кропивницький +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +29+31
  • Донецьк +27+29
  • Луганськ +27+29

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

В Україну йде похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні - фото 506758
  • Ужгород +19+21
  • Львів +18+20
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +19+21
  • Кропивницький +18+20
  • Миколаїв +23+25
  • Одеса +23+25
  • Херсон +27+29
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +18+20
  • Суми +19+21
  • Харків +20+22
  • Дніпро +23+25
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

Читайте також: Як дізнатись рівень радіаційного фону онлайн

.

пропозиції партнерів
Новини