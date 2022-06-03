В Україну йде похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні

Перші літні вихідні в Україні відзначаться зниженням температури повітря та опадами. Детальний прогноз погоди на 4-5 червня читайте далі.

4 червня, у суботу, все ще затримається спекотна погода до +24+28, а у північних та східних областях навіть до +25+31. Дощі з грозами пройдуть тільки на заході країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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У неділю дощі та грози поширяться на значну частину території України. Хіба що на південному сході та Сході вдень буде сухо, опади підсунуться аж надвечір у неділю. Похолоднішає. Температура повітря знизиться до +17+22 градусів. Лише у південній частині та в східних областях України тепла, навіть спекотна, погода затримається: +25+32 градуси, – додала вона.

У Києві 4 червня прогнозується сонячний та темний день, до +23. А вже 5 червня у столиці температура знизить до +17+19 і прийдуть дощі.

Прогноз погоди на 4 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +23+25

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +23+25

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +25+27

Хмельницький +25+27

Житомир +23+25

Чернігів +22+24

Черкаси +24+26

Кропивницький +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +28+30

Сімферополь +29+31

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +29+31

Донецьк +27+29

Луганськ +27+29

Прогноз погоди на 5 червня у містах України:

Ужгород +19+21

Львів +18+20

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +18+20

Хмельницький +18+20

Житомир +18+20

Чернігів +19+21

Черкаси +19+21

Кропивницький +18+20

Миколаїв +23+25

Одеса +23+25

Херсон +27+29

Сімферополь +27+29

Полтава +18+20

Суми +19+21

Харків +20+22

Дніпро +23+25

Запоріжжя +27+29

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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