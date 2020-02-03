Кішка у куртці: користувачів мережі розвеселила нова оптична ілюзія

На Reddit набув популярності пост користувачки з ніком jubjub666: їй вдалося сфотографувати цікаву оптичну ілюзію. При першому погляді на фото, здається, що кішка дівчини, що сидить позаду неї, одягнена у шкіряну куртку.

Крісті Вокер (так звуть дівчину) опублікувала знімок зі своєю кішкою Крістал.

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"Кристал любить спостерігати, як я працюю, і для цього частенько забирається до мене на крісло", – написала Крісті у коментарях.

Дівчині ніколи не спадало на думку подивитися, як виглядає її улюблениця, що сидить у буквальному сенсі у неї на плечах, поки одного разу вона не зробила селфі на смартфон.

У цей момент Крістал так вдало визирнула з-за плеча Крісті, що на фото здається, ніби вона одягнена у чорну шкіряну куртку, хоча насправді це лише комп'ютерне крісло Крісті.

Фото так сподобалося користувачам Reddit, що воно відразу ж потрапило до топу, а в коментарях підписники почали пропонувати свої версії того, що відбувається.

Найчастіше звучали версії про особистого охоронця Крісті: "Цей хлопець докучає вам, мем?", "Це ваші друзі?" або про ревнивого хлопця: "Іди куди йшов, ця красуня моя!"

І правда, укупі з "мускулистими плечима" суворий погляд Крістал надає їй грізного вигляду!

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