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Джейсон Момоа насправді худий і лисий: відео з актором розбурхало мережу

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Джейсон Момоа став лисуватим дрищем - фото 1
Джейсон Момоа став лисуватим дрищем

Зірка "Аквамена" та "Гри престолів" Джейсон Момоа знявся у новій рекламі, яка реально шокувала глядачів. А все тому, що на відео актор "зняв" всі свої м'язи та навіть волосся.

Щороку у США проходить вирішальний матч з американського футболу, у рамках якого визначають чемпіона Національної ліги. Ця подія є однією із найпопулярніших спортивних у всіх країні, тож реклама у цей період є неймовірно дорогою і має мільйони глядачів. 3 лютого американці побачили на екранах не лише трейлери свіжих фільмів, а й епічні ролики, приміром, з Джейсоном Момоа.

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Аквамен постав у рекламі компанії Rocket Mortgage, яка займається іпотечним кредитуванням. На відео актор спокійно йде до свого котеджу, розповідаючи, що вдома він може нарешті розслабитись і бути собою. І справді, Момоа знімає взуття, а тоді і свій прес та накачані руки. А вишенькою на торті стає...перука. Та це варто раз побачити і забути, аніж просто уявляти:

Але не варто панікувати та уявляти, скільки ж обману приховує Голлівуд, адже ролик – чудова робота професіоналів, а Момоа все ж має таке не худеньке тіло і волосся.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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