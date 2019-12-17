Новий рекорд! 25-річна українка здобула 9 вищих освіт: перелік

Надія Яворовенко з Вінниці здобула дев'ять (!) вищих освіт в Україні та Франції, встановивши таким чином новий національний рекорд.

Як повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, у свої 25 років Надія Яворовенко закінчила п'ять вищих навчальних закладів в Україні, а ще чотири – у Франції.

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Вінничанка здобула освіти за такими спеціальностями:

менеджмент (університет Auvergne I, Франція)

управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management, Франція)

менеджмент організацій (Київський національній торговельно-економічний університет, Україна)

менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський національній торговельно-економічний університет, Україна)

бакалавр з права – диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України)

магістр права – диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України)

перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis, Франція)

магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis, Франція).

Надія Яворовенко

Свою дев'яту магістерську роботу за спеціальністю Master of Business Administration (MBA, бізнес-адміністрування) дівчина захистить уже 19 грудня. Саме в цей день відбудеться оголошення рекорду України.

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