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Новий рекорд! 25-річна українка здобула 9 вищих освіт: перелік
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Надія Яворовенко з Вінниці здобула дев'ять (!) вищих освіт в Україні та Франції, встановивши таким чином новий національний рекорд.
Як повідомила керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, у свої 25 років Надія Яворовенко закінчила п'ять вищих навчальних закладів в Україні, а ще чотири – у Франції.
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Вінничанка здобула освіти за такими спеціальностями:
- менеджмент (університет Auvergne I, Франція)
- управління підприємствами (Ecole Universitaire du Management, Франція)
- менеджмент організацій (Київський національній торговельно-економічний університет, Україна)
- менеджмент готельно-ресторанної справи (Київський національній торговельно-економічний університет, Україна)
- бакалавр з права – диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України)
- магістр права – диплом з відзнакою (Національна академія внутрішніх справ України)
- перекладач іноземних мов (Université Nice Sophia Antipolis, Франція)
- магістр європейського права (Institut du Droit, de la Paix et du Développement de l’Université Nice Sophia Antipolis, Франція).
Свою дев'яту магістерську роботу за спеціальністю Master of Business Administration (MBA, бізнес-адміністрування) дівчина захистить уже 19 грудня. Саме в цей день відбудеться оголошення рекорду України.
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