У YouTube запрацювали автоматичні субтитри українською мовою

YouTube без зайвого шуму додав підтримку української мови, тому тепер функція автоматичних субтитрів стала ще кориснішою для українців. Тепер іноземні відео можна дивитися з українськими субтитрами.

Як пише Aroged, на появу підтримки української мови в рамках функції автоматичних субтитрів в YouTube звернули увагу користувачі в соцмережах. Функція дійсно працює – щоб переконатися в цьому, достатньо знайти відео іншою мовою та включити автоматичні субтитри українською в налаштуваннях.

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Переклад працює неідеально, проте це характерно і для інших мов, оскільки стрибнути вище не дозволяють можливості сучасних технологій автоматичного перекладу. У YouTube цього не приховують і попереджають про ці особливості перекладу. Разом з тим, розробники постійно вдосконалюють технологію розпізнавання мови – це дає надію, що згодом якість субтитрів та їх переклад покращиться.

Як увімкнути функцію автоматичних українських субтитрів

Увімкніть будь-яке іноземне відео, що вас зацікавило. Натисніть на колесо налаштування та виберіть пункт "Субтитри". Натисніть "Автоматичний переклад" та виберіть українську мову.

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