В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель

Українці можуть дистанційно відвідати VR-музей пам'яті війни, у якому висвітлені населені пункти Київської області. Зараз віртуальна подорож доступна такими містами: Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка, Горенка, Стоянка.

Управління туризму КОВА повідомили про появу у Київській області VR-музею.

І ще: Українські музи не мовчать: Львівська філармонія запрошує на фестиваль "Віртуози"

Відвідати онлайн VR-музей можна за ЦИМ посиланням.

Метою цього проєкту є фіксація воєнних злочинів на деокупованих територіях, які вчинила росія. Також цей віртуальний музей збере візуальну інформацію, яку можна буде використовувати у майбутньому для вивчення історії.

Відвідувачі можуть за допомогою 3D-турів "побувати" у містах і селах, які нищили російські окупанти.

До теми: Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування