В Україні з'явився ще один надшвидкісний суперкар McLaren за 500 тисяч доларів: фотофакт

В Україну несподівано привезли рідкісний McLaren 720S. Розкішний суперкар зняли на евакуаторі в Запоріжжі.

Як не дивно, але це вже третій подібний суперкар McLaren в Україні. І вже стало відомо, що цей автомобіль везуть до Києва.

І ще: У Києві Ford "втік" від власника і влаштував ДТП: епічне відео

McLaren 720S коштує близько пів мільйона доларів. Автомобіль оснащений 4,0-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 к.с. Розгін до 100 км/год займає 2,9 с, а його максимальна швидкість – понад 340 км/год.

Дивіться також: Підліток розбив рідкісний італійський суперкар за 3 мільйони доларів: відео