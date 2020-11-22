У Києві Ford "втік" від власника і влаштував ДТП: епічне відео

Щодня на українських дорогах відбуваються сотні аварій. Однак далеко не всі інциденти можна назвати курйозними, чого не скажеш про ситуацію, яка сталася з власником автомобіля Ford у Києві.

Чоловік припаркував свій автомобіль біля торгового центру на проспекті Науки і пішов у справах. Коли він повернувся, то машини на місці не виявилося. Власник авто відразу зателефонував на гарячу лінію 102 і повідомив про викрадення авто. Прибулі на місце події патрульні змогли швидко встановити місце розташування Ford. Річ у тому, що він став винуватцем подвійного ДТП неподалік, в якому постраждали Volkswagen і Alfa Romeo.

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Як з'ясувалося пізніше, водій не поставив машину на гальмо стоянки і, як наслідок, вона вирушила в самостійну подорож по нічному проспекту. Далеко виїхати їй не вдалося, оскільки шлях перегородили два припаркованих авто. На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Транспортні засоби отримали незначні пошкодження.

В результаті на чоловіка склали протокол за статтею 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження інших транспортних засобів. Як наслідок, йому загрожує штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 гривень, а також можливе позбавлення водійського посвідчення терміном до 6 місяців.

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