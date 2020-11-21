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Підліток розбив рідкісний італійський суперкар за 3 мільйони доларів: відео

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Pagani Huayra Roadster - фото 1
Pagani Huayra Roadster / topgear

У ДТП розбили рідкісний Pagani Huayra Roadster 2018 року. Лімітований суперкар коштує 3,4 мільйона доларів і таких машин випустили всього сотню.

Відомо, що за кермом авто був 17-річний Гейдж Гілліан – син мільярдера Тіма Гілліан, якому і належить Pagani Huayra Roadster. Схоже, хлопець просто не впорався з 764-сильним авто.

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Pagani Huayra Roadster отримав серйозні пошкодження – його передня частина повністю знищена. Ремонт суперкара влетить в копійку або ж і взагалі не підлягатиме відновленню.

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Джерело: youtube
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