Підліток розбив рідкісний італійський суперкар за 3 мільйони доларів: відео

У ДТП розбили рідкісний Pagani Huayra Roadster 2018 року. Лімітований суперкар коштує 3,4 мільйона доларів і таких машин випустили всього сотню.

Відомо, що за кермом авто був 17-річний Гейдж Гілліан – син мільярдера Тіма Гілліан, якому і належить Pagani Huayra Roadster. Схоже, хлопець просто не впорався з 764-сильним авто.

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Pagani Huayra Roadster отримав серйозні пошкодження – його передня частина повністю знищена. Ремонт суперкара влетить в копійку або ж і взагалі не підлягатиме відновленню.

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