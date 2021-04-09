В Україні з'явився перший мобільний AR-додаток, присвячений Чорнобилю

У Чорнобильській зоні відчуження презентували перший офіційний мобільний додаток Chornobyl APP. Презентація відбулася для мас-медіа. Журналісти протестували роботу програми, перебуваючи на ЧАЕС, колишньому військовому об'єкті Чорнобиль-2 Дуга і в Прип'яті.

В Україні запустили мобільний AR-додаток Chornobyl App, в честь 35-ї річниці з дня трагедії на Чорнобильській АЕС. Це свого роду віртуальний гід з доповненою реальністю, який не тільки дозволяє вивчити історію катастрофи світового масштабу, дізнатися про нинішній стан зони відчуження, а й побачити Чорнобиль, не виходячи з дому.

І ще: Зона відчуження ЧАЕС стала брендом: представлено новий логотип

Ідея програми належить ініціаторам проєкту ARTEFACT – серії артробіт, присвячених Чорнобильській катастрофі. На реалізацію Chernobyl App пішло близько 2 років. За цей час команда змогла зібрати близько 150 матеріалів, в тому числі документи (багато з яких довгий час були засекречені), аудіогіди, панорами, 3D-моделі, AR-об'єкти.

На платформі за допомогою функції доповненої реальності можна побачити різні місця і точки Чорнобиля, відправитися в авторський тур по зоні відчуження з аудіогідом, ознайомитися з картою радіаційного забруднення і дізнатися історії очевидців подій.

Chornobyl App вже можна скачати в App Store і Google Play. Додаток доступний українською та англійською мовами. Він також може працювати без інтернету в режимі гіда.

Читайте також: У Чорнобилі встановили нові будиночки для птахів: фотофакт