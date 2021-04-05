У Чорнобилі встановили нові будиночки для птахів: фотофакт

Співробітники Чорнобильського заповідника показали нові будинки для птахів у зоні відчуження, які повинні допомогти пернатим в розмноженні.

Єгері з відділу відтворення і збереження тваринного світу разом з науковими співробітниками заповідника встановили в різних місцях заповідної території дерев'яні гніздові платформи і шпаківні, повідомляють працівники Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

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"Перші – для совиних (особливо – бородатої сови), які поки є рідкісними в зоні відчуження, другі – для різних видів горобцеподібних", – йдеться в повідомленні.

Процес почався ще взимку і зараз всі потенційні будинки для пернатих розташували у вибраних для них місцях.

"Якщо шпаківні можна встановлювати практично у будь-якому місці, то гніздові платформи для совиних бажано прикріплювати ближче до болотних угідь. Перший будинок вже пригледіли для себе синички", – кажуть у заповіднику.

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