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Тюнери показали шестиколісний Ford Bronco

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Шестиколісний Ford Bronco - фото 1
Шестиколісний Ford Bronco / instagram

У ательє Maxlider Brothers Customs створили шестиколісний Ford Bronco. Його можна буде придбати за 399 000 доларів у 2022 році.

Ford планує запропонувати тисячі аксесуарів для Bronco, але додатковий набір задніх коліс, здається, відсутній, тому власникам моделі не залишається нічого іншого, як взяти справу в свої руки. Ця божевільна конструкція отримала додаткову задню вісь і розширений внутрішній вантажний простір позашляховика, пише Motor1.

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Через те, що автомобіль отримає додаткову вагу, тюнери також, ймовірно, запропонують заміну двигуна, хоча вони ще про це нічого не розповіли. Також відомо, що виробництво шестиколісних Ford Bronco буде обмеженим. А поки є лише така візуалізація:

Тюнери показали шестиколісний Ford Bronco - фото 455207

Тюнери показали шестиколісний Ford Bronco - фото 455208

Тюнери показали шестиколісний Ford Bronco - фото 455209

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