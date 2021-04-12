Тюнери показали шестиколісний Ford Bronco

У ательє Maxlider Brothers Customs створили шестиколісний Ford Bronco. Його можна буде придбати за 399 000 доларів у 2022 році.

Ford планує запропонувати тисячі аксесуарів для Bronco, але додатковий набір задніх коліс, здається, відсутній, тому власникам моделі не залишається нічого іншого, як взяти справу в свої руки. Ця божевільна конструкція отримала додаткову задню вісь і розширений внутрішній вантажний простір позашляховика, пише Motor1.

Це цікаво: Блогер створив для Top Gear авто Джеймса Бонда і вмонтував у нього вогнемет: відео

Через те, що автомобіль отримає додаткову вагу, тюнери також, ймовірно, запропонують заміну двигуна, хоча вони ще про це нічого не розповіли. Також відомо, що виробництво шестиколісних Ford Bronco буде обмеженим. А поки є лише така візуалізація:

Читайте також: У Києві на парковці помітили два ефектних суперкари McLaren: фотофакт