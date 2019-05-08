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В Україні з'явився День батька: коли святкувати

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Коли українці святкуватимуть День батька - фото 1
Коли українці святкуватимуть День батька / fenix

Кабмін України затвердив Указ президента Про День батька. Дізнайтеся, коли вітати своїх любих татусів!

Згідно з документом, в третю неділю червня кожного року будемо відзначати День батька.

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Зазначається, що реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей. Раніше повідомлялося, що в Україні вже протягом десяти років святкують День матері. Свято переходить і відзначається у другу неділю травня.

Нагадаємо, у 2013 році вже була спроба ввести День батька. Його планувалося відзначати кожну третю неділю вересня.

Щаслива родина - фото 326495
Щаслива родина

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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