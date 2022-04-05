В Україні з'явиться власна наземна станція Starlink від SpaceX Ілона Маска

У Мінцифрі повідомляються, що слідкують за якістю інтернету від Starlink на різних територіях України. Такий моніторинг показав, що нам потрібна власна наземна станція. Читайте далі та дізнайтеся, коли вона буде в Україні.

Задля покращення якості супутникового інтернету, в Україні після перемоги планують побудувати власну наземну станцію Starlink від SpaceX Ілона Маска.

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У Мінцифрі контролюють якість інтернету в Україні під час воєнного стану та зазначають, що "Через масштабне російське вторгнення в багатьох містах країни ворог продовжує знищувати інфраструктуру, зокрема й телекомунікаційну. Тому дуже важливо відстежувати наявність та якість інтернету у всіх куточках країни. Завдяки підтримці компанії Ookla, яка надала нам доступ до даних спідтестів у реальному часі з ресурсу speedtest.net, ми можемо відстежувати швидкість інтернету в Україні".

Ця інформація допомагає дізнатися, у яких регіонах потрібно оперативно реагувати на проблеми зі зв'язком. Також через Ookla Мінцифра отримує дані про показники якості інтернету від Starlink.

"Якість інтернету від Starlink на сході України гірша, ніж на заході. Це можна пояснити тим, що на території України немає власної наземної станції Starlink. Найближчі станції – у Польщі, Литві та Туреччині. Тож після перемоги разом з Ілоном Маском плануємо побудувати власну наземну станцію Starlink", – повідомляють у Мінцифрі.

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