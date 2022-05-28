В Україні з'явиться єдина база вакансій: для чого її запустять

Від початку війни багато українців втратили роботу. Саме з цією метою великі агрегатори пошуку роботи об'єднали свої зусилля. Вони допоможуть створити спільну базу, яка дозволить знайти роботу.

Як розповідають у Міністерстві економіки, Державна служба зайнятості підписала договір про співпрацю, а також взаємодію з великими агрегаторами пошуку роботи.

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Мовиться про work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com. Завдяки цьому можна буде створити єдину базу, в якій публікуватимуть усі вакансії, які зараз є на ринку праці.

Її наповненням займатимуться як Державна служба зайнятості, так і самі агенції. Причому оновлюватимуть вакансії у режимі реального часу. Це дозволить не витрачати час на роботу, якої вже немає.

Зараз особливо важливо забезпечити максимальне працевлаштування українців. Саме тому ми створюємо платформу, яка консолідує інформацію про роботодавців та шукачів роботи, – підкреслив міністр економіки України з питань цифрового розвитку Ігор Дядюра.

Завдяки створенню цієї бази роботодавці та працівники зможуть швидше знайти один одного. А це в нинішніх умовах надзвичайно важливо, адже немає стільки часу, щоб довго підшукувати роботу.

Крім того, самі агрегатори пошуку роботи матимуть доступ до вакансій з Державної служби зайнятості. Це дозволить і їм наповнювати перелік актуальних оголошень.

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