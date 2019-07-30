В Україні з'явиться третій міжнародний сервіс доставки готової їжі

Міжнародний сервіс доставки готової їжі Menu Group восени планує почати роботу на українському ринку. Новий оператор складе конкуренцію Glovo і UberEats на ринку доставки їжі.

Щоб прискорити вихід на ринок, оператор Menu Group придбав один з перших українських сервісів з доставки готової їжі з ресторанів – eda.ua. Згідно з офіційною інформацією, eda.ua надає послуги доставки їжі з понад 1500 ресторанів у 29 містах України.

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Доставка готової їжі Menu Group

"Обсяг ринку доставки готової їжі в Україні становить 10-15 мільярдів гривень, і зростає стрімко – мінімум на 20% в рік. У найближчі два роки ми маємо намір вкласти в розвиток українського проєкту як мінімум 100 мільйонів гривень", – заявив засновник Menu Group Ваган Керобян.

Menu Group – міжнародна компанія, яка об'єднує служби доставки їжі з ресторанів у Вірменії, Грузії та Білорусі. До кінця 2019 року компанія планує досягти планового показника виторгу у 10 мільйонів доларів.

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