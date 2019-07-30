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Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство

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Подарунки Адідас - шахрайство - фото 1
Подарунки Адідас - шахрайство

Українські користувачі месенджерів Viber і WhatsApp почали отримувати повідомлення про те, що компанія Adidas нібито роздає безкоштовне взуття та футболки з нагоди свого 95-річчя. Та насправді це – шахрайство

У месенджерах Viber і WhatsApp стартувала масштабна розсилка про "акцію" Adidas. У повідомленні, яке поширюють користувачі, йдеться: "Adidas дарує 3000 безкоштовних взуття та футболок, щоб відсвяткувати своє 95-річчя. Отримайте безкоштовне взуття на .... (адреса фейкового сайту бренду)".

Скрін шахрайського сайту - фото 344469
Скрін шахрайського сайту

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При переході за лінком спершу з'являлась опція "Вибрати розмір взуття" і під час оформлення замовлення слід було вказати реквізити банківської картки. У разі таких дій користувачі могли залишитись без грошей на рахунку. Зараз контент сайту змінений: спершу пропонують пройти невелике опитування, а для отримання подарунку треба надіслати повідомлення про акцію 20 друзям. Якщо користувачі дають на це згоду – зловмисникам відкривається доступ до телефонної книги.

Скрін шахрайського сайту - фото 344468
Скрін шахрайського сайту

Головна мета шахраїв – отримати особисту інформацію користувачів. Їм потрібні паролі від вашої пошти або різних сайтів, номери телефонів, дані паспортів і карток. Тому будьте обачні та не беріть участь в таких акціях! Актуальні дані про розіграші є тільки на офіційних сайтах брендів. І нехай підставні коментарі не вводять вас в оману, адже вони написані з фейкових сторінок:

Adidas роздає 3000 безкоштовних пар взуття: як не попастись на нове шахрайство - фото 344473

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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