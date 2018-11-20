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В Україні з'явиться новий суперсучасний аеропорт

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В Україні буде новий аеропорт - фото 1
В Україні буде новий аеропорт

У 2019 року в Україні має розпочатися будівництво нового сучасного аеропорту.

Будівництво нового летовища планують розпочати біля адміністративного кордону Дніпропетровської і Запорізької областей – біля селища Солоне.

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Таку інформацію оприлюднив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook. Він повідомив, що перший транш складе 200 мільйонів гривень, а саме будівництво планують завершити за 2 роки.

Мільйони жителів Придніпров'я отримають суперсучасний аеропорт. Це правильне стратегічне рішення для країни – побудувати нові повітряні ворота для Дніпра, Запоріжжя та, потенційно, Кривого Рогу, а не нескінченно ремонтувати старий аеропорт, ведучи перманентну боротьбу за відкрите небо, – написав Омелян.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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