Wizz Air запустив рейс з Харкова до Лондона

Угорський лоукостер Wizz Air запустив рейс з України за маршрутом Харків-Лондон-Харків.

Як зазначається, перший рейс в аеропорт Лондон-Лутон був відправлений о 13:24 за київським часом.

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"Переліт здійснюється на Airbus A320-232 з реєстраційним номером G-WUKF. Вік повітряного судна – 7 місяців. Рейси з Харкова до Лондона будуть виконуватися щовівторка, щочетверга і щосуботи. Час в дорозі – 3 години 55 хвилин", – йдеться у повідомленні центру транспортних стратегій.

Раніше у Wizz Air повідомили про відкриття п'яти нових маршрутів з України Зокрема, як зазначили у компанії, в березні 2019 року з київського аеропорту "Жуляни" Wizz Аir відкриває нові рейси до Бремена (Німеччина), Риги (Латвія), Біллунна (Данія). Крім того, компанія відкриває нові рейси з аеропорту "Львів" – до Копенгагена (Данія) і з грудня 2018 року – до Франкфурта (Німеччина).

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