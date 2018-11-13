Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Wizz Air запустив рейс з Харкова до Лондона

  • 23
У Wizz Air повідомили про відкриття п'яти нових маршрутів - фото 1
У Wizz Air повідомили про відкриття п'яти нових маршрутів / Wizz Air

Угорський лоукостер Wizz Air запустив рейс з України за маршрутом Харків-Лондон-Харків.

Як зазначається, перший рейс в аеропорт Лондон-Лутон був відправлений о 13:24 за київським часом.

І ще: Wizz Air змінює правила провезення багажу

"Переліт здійснюється на Airbus A320-232 з реєстраційним номером G-WUKF. Вік повітряного судна – 7 місяців. Рейси з Харкова до Лондона будуть виконуватися щовівторка, щочетверга і щосуботи. Час в дорозі – 3 години 55 хвилин", – йдеться у повідомленні центру транспортних стратегій.

Раніше у Wizz Air повідомили про відкриття п'яти нових маршрутів з України Зокрема, як зазначили у компанії, в березні 2019 року з київського аеропорту "Жуляни" Wizz Аir відкриває нові рейси до Бремена (Німеччина), Риги (Латвія), Біллунна (Данія). Крім того, компанія відкриває нові рейси з аеропорту "Львів" – до Копенгагена (Данія) і з грудня 2018 року – до Франкфурта (Німеччина).

Читайте також: Від Кракова до Берліна: як за кілька днів відкрити для себе нові країни

Джерело: cfts.org.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1975
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1459
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Суспільство