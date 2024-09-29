В Україні з'явилося нове видавництво "Грушка": якими будуть перші книги

В Україні заснували нове видавництво "Грушка". Воно працюватиме з книгами про філософію, особливу увагу приділить перекладу іншомовних філософських текстів та залучатиме авторів, що звернені до філософських ідей.

У фокусі видання будуть есеїстика, автофікшн, філософські тексти та мала проза. Про це повідомляє "Читомо".

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Першою книгою, яку видасть "Грушка", стане "Тіло кожного. Книга про свободу" британської письменниці Олівії Ленґ.

Засновниця видавництва Олександра Шмикова розповіла, що видавничий портфель планують скласти до кінця 2024 року. Загалом, "Грушка" працюватиме з есеїстикою, автофікшном, філософськими текстами та малою прозою, особливу увагу приділять особистісним та соціальним трансформаціям.

Я вирішила створити видавництво, оскільки відчула гостру нестачу текстів українською мовою, що відповідають моїм інтересам. Це ті твори, з якими нелегко проводити час, але які дозволяють побачити світ інакше. Видавництво "Грушка" – це проєкт, мета якого – надати платформу для голосів з різних культурних контекстів, у спробі описати реальність довкола нас і запропонувати нові способи бачення світу через глибокий особистий досвід, – зазначає Шмикова для "Читомо".

Команда "Грушки" складається з перекладачки Ярослави Машико, редакторки Ірини Курганської та перекладачки Ірини Гоял.

Ми підбираємо перекладачів, враховуючи їхній досвід роботи з подібними текстами. Для нас важливо, щоб команда проєкту мала спільне розуміння того, що ми хочемо отримати на виході. У випадку з роботами Олівії Ленґ я звернулася до пані Ярослави (перекладачки "Тіло кожного") після того, як прочитала книгу "Дівчина, жінка, інакша" в її перекладі. З пані Іриною (перекладачкою "Крудо") домовилися про співпрацю після тестового завдання. З нею ми обговорили стилістичні нюанси тексту та мали спільне розуміння того, як відтворити стиль авторки. Також хочу відзначити роботу редакторки – пані Ірини, яка забезпечила збереження автентичності тексту, – наголошує засновниця.

Видавництво "Грушка" / Instagram

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