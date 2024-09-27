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Всесвітній день туризму: добірка популярних тревел-блогерів, яких варто подивитися
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Всесвітній день туризму щорічно відзначають 27 вересня. Це свято має на меті популяризацію туризму, висвітлення його внеску в економіку світової спільноти, розвитку зв'язків між народами різних країн.
До цього дня Радіо Максимум підготувало добірку популярних українських тревел-блогерів та ютуб-каналів, чиї відео обов'язково варто подивитись.
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День туризму в Україні почали відзначати 1998 року. Наша країна багата безліччю унікальних туристичних локацій, які можуть відвідати громадяни України або іноземці.
Популярні українські тревел-блогери:
1. UKRAЇNER
Найпопулярніший медіамайданчик про Україну, її історію та культуру, створений у 2016 році. За цей період команда волонтерів з експедиціями об’їздила сотні українських населених пунктів досліджуючи місцевий спосіб життя, традиції, свята, етнічні особливості, автентичні ремесла, архітектуру, фольклор тощо.
2. Міша Кацурін та Антон Птушкін
Антон Птушкін – найвідоміший тревел-блогер України, що входить в ТОП-5 вітчизняних інфлюенсерів за версією Forbes. А Міша Кацурін співвласник кількох популярних ресторанів в Києві та фуд-блогер. У 2023 році Антон і Міша запустили спільний проєкт, в якому розповідають про їжу українських міст та регіонів.
3. Однією правою
Автор влогу – харків’янин Владислав Хільченко – величезний фанат сноубордингу. Саме завдяки йому він почав подорожувати, а згодом і розповідати про свої мандри. Спочатку це були пости в Instagram, а 4 роки тому Влад почав вести власний ютуб-канал. Там дуже багато крутого і корисного контенту для любителів активного відпочинку, зокрема гірськолижного, але не тільки.
4. Хащі
"Хащі" – документальний проєкт, про "Україну без косметики", створений у 2018 році друзями із Хмельниччини. Уже близько 10 років вони досліджують вимираючі села України та показують "провінційне українське закулісся, якого зазвичай всі інші уникають, соромляться чи просто не помічають".
Кожен випуск "Хащів" – це експедиція у глухі куточки наших областей з цікавими екскурсами в історію, несподіваними знахідками, неймовірною природою, реальними розмовами з місцевими та крутим музичним супроводом, завдяки якому є можливість познайомитися іще і з творчістю українських музикантів.
5. Світ навиворіт
"Світ навиворіт" – культове тревел-шоу Дмитра Комарова, яке виходило на телеканалі "1+1" з 2010 року, а з 2019-го року випуски можна переглянути і на однойменному YouTube каналі. Зараз там понад 450 відео, більшість з яких присвячена мандрівкам Дмитра в екзотичні країни, але є кілька проєктів про круті місця та людей в Україні.
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