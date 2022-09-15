В Україні з'явилась нова кольорова монета: що на ній зображено

Нацбанк випустив нову особливу монету у кольорах українського прапора, тираж якої складе всього 35 тисяч штук. Який номінал у новинки та який вона має вигляд - дізнавайтесь далі.

В Україні ввели в обіг нову кольорову пам'ятну монету з номіналом у 5 гривень. На ній можна побачити Володимирський собор у Києві, зображений у синьо-жовтих тонах. У Нацбанку поділились зображенням монети та цікавими фактами про те, чому саме ця церковна архітектура заслуговує прикрашати гроші.

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Монета стала 51-ою у серії "Пам’ятки архітектури України", а над дизайном працювала мистецтвознавиця та художниця з Києва Марія Скоблікова. Авторці належить робота ще над дев'ятьма пам'ятними монетами, що вийшли в Україні.

Всього тираж нової монети складає 35 тисяч, з яких 10 тисяч у сувенірному упакуванні. Коштує новинка 107 гривень (173 гривні з пакуванням).

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