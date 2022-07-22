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Нацбанк представив пам'ятну монету "Сили спеціальних операцій"

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Нацбанк представив пам'ятну монету "Сили спеціальних операцій" - фото 1

Національний банк України ввів в обіг чергову колекційну монету на воєнну тематику. На цей раз її присвятили Силам спеціальних операцій ЗСУ.

Як пише пресслужба НБУ, монети з'явилися в обігу відсьогодні, 22 липня. Номінал монет – 10 гривень.

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Дизайн монети було створено ще до початку війни, а карбувалась вона вже під звуки сирен повітряної тривоги. Робота над дизайном монети здійснювалася у співпраці з представниками Сил спецоперацій, – розповіли в НБУ.

Як виглядають монети "Сили спеціальних операцій"

На аверсі зображено емблему Сил спеціальних операцій ЗСУ. На реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ.

Нацбанк представив пам'ятну монету 'Сили спеціальних операцій' - фото 510039

Де можна придбати монети

  • Укргазбанк;
  • Радабанк;
  • ТаскомБанк;
  • Приватбанк.

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