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Нацбанк представив пам'ятну монету "Сили спеціальних операцій"
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Національний банк України ввів в обіг чергову колекційну монету на воєнну тематику. На цей раз її присвятили Силам спеціальних операцій ЗСУ.
Як пише пресслужба НБУ, монети з'явилися в обігу відсьогодні, 22 липня. Номінал монет – 10 гривень.
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Дизайн монети було створено ще до початку війни, а карбувалась вона вже під звуки сирен повітряної тривоги. Робота над дизайном монети здійснювалася у співпраці з представниками Сил спецоперацій, – розповіли в НБУ.
Як виглядають монети "Сили спеціальних операцій"
На аверсі зображено емблему Сил спеціальних операцій ЗСУ. На реверсі – символічна композиція: на тлі абрису образу Святослава Хороброго з мечем та щитом зображено бійця Сил спецоперацій ЗСУ.
Де можна придбати монети
- Укргазбанк;
- Радабанк;
- ТаскомБанк;
- Приватбанк.
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