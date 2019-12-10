В Україні зробили електричний КамАЗ з запасом ходу 300 км: фото

Звичайним автомобілем, який перетворили на електрокар, вже мало кого не здивуєш. Навіть в Україні таких машин нараховується чимало. Але що ви скажете про електровантажівку, яку створили з нуля? Саме такий КамАЗ побудувала команда ентузіастів, яка проживає в Миколаєві.

У звичайному гаражі команда відчайдухів розробили і зібрали маленьку вантажівку, яка стилізована під старий радянський КамАЗ і, при цьому, має досить пристойні характеристики. На розробку такої вантажівки пішов один місяць. А повна збірка авто (починаючи з нарізки металу і закінчуючи фарбуванням кузова) зайняла ще близько 70 днів.

І ще: В Івано-Франківську поєднали BMW і ВАЗ: дивіться, що вийшло

В основу машини ліг "китайський міст" з електромотором потужністю 2,5 кВт. Батарея – літій-іонна, масою всього 24 км. Такого акумулятора вистачає на 60 км пробігу, але при бажанні автономність ходу можна збільшити до 300 км – шляхом додавання трьох додаткових блоків АКБ. Максимальна швидкість електричного КамАЗа становить 50 км/год. Важить автомобіль лише 500 кг.

Салон вантажівки здебільшого оригінальний, хоча без "донорства" не обійшлося – кермо був запозичений у ВАЗа, а сидіння – у малолітражки Smart. Каркас кабіни отримав металеву обшивку.

Варто зазначити, що цей КамАЗ – не єдиний проєкт команди з Миколаєва. Сумарно фахівці розробили понад 15 різних моделей електротранспорту, включаючи пікап в дусі Tesla Cybertruck. Ну а оскільки електромобілі користуються великою популярністю, розробники розраховують, що всі їхні машини втіляться в реальність.

Читайте також: Водневий кросовер Hyundai встановив неймовірний рекорд