В Івано-Франківську поєднали BMW і ВАЗ: дивіться, що вийшло

На вулицях Івано-Франківська зняли доволі незвичайний автомобіль. Спереду він виглядає як BMW 5 Series в кузові Е39, а з усіх інших боків -ВАЗ-2113.

Насправді перед нами звичайнісінька Лада, просто з таким от своєрідним тюнингом.

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Її носова частина повністю повторює знаменитий баварський седан: у BMW були запозичені передній бампер з вбудованими ґратами радіатора, оптика і бампер.

Якісь конкретні висновки за таким тюнингом зробити складно: з одного боку, машину не можна назвати гармонійною, але з іншого: робота була пророблена якісно (погодьтеся, руки у майстра золоті) і, як мінімум, звертає на себе увагу.

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