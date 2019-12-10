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В Івано-Франківську поєднали BMW і ВАЗ: дивіться, що вийшло

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BMW і ВАЗ - фото 1
BMW і ВАЗ / 1k.com.ua

На вулицях Івано-Франківська зняли доволі незвичайний автомобіль. Спереду він виглядає як BMW 5 Series в кузові Е39, а з усіх інших боків -ВАЗ-2113.

Насправді перед нами звичайнісінька Лада, просто з таким от своєрідним тюнингом.

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Її носова частина повністю повторює знаменитий баварський седан: у BMW були запозичені передній бампер з вбудованими ґратами радіатора, оптика і бампер.

Якісь конкретні висновки за таким тюнингом зробити складно: з одного боку, машину не можна назвати гармонійною, але з іншого: робота була пророблена якісно (погодьтеся, руки у майстра золоті) і, як мінімум, звертає на себе увагу.

В Івано-Франківську поєднали BMW і ВАЗ: дивіться, що вийшло - фото 373181

В Івано-Франківську поєднали BMW і ВАЗ: дивіться, що вийшло - фото 373182

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Джерело: 1k.com.ua
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