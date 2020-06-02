В Україні зріс податок на вживані автомобілі

В Україні змінився податок при продажі уживаного автомобіля. Якщо раніше він становив 5%, то тепер – 18%. Однак стосується це не всіх випадків.

Відповідну зміну прописано в законопроєкті №1210 про зміни до Податкового кодексу. Цей документ був прийнятий Верховною Радою ще в січні цього року, а зараз набрав чинності.

І ще: Відеофіксація порушення ПДР: хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві

Новий податок діє при продажу трьох і більше автомобілів на рік. А ось один продаж автомобіля за рік, як і раніше, не обкладається податком. Податок на другий продаж також залишився на колишньому рівні: 5%. Це положення стосується легкових авто, мотоциклетної техніки і причепів.

Очевидно, що нововведення, в першу чергу, торкнеться перекупників – оскільки за рік вони роблять по кілька продажів, саме їм і доведеться сплачувати новий податок. Не виключено, що це призведе до підняття цін на автомобілі на вторинному ринку.

Продаж авто

Читайте також: Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda