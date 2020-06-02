Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

В Україні зріс податок на вживані автомобілі

  • 79
Авто - фото 1
Авто / minfin

В Україні змінився податок при продажі уживаного автомобіля. Якщо раніше він становив 5%, то тепер – 18%. Однак стосується це не всіх випадків.

Відповідну зміну прописано в законопроєкті №1210 про зміни до Податкового кодексу. Цей документ був прийнятий Верховною Радою ще в січні цього року, а зараз набрав чинності.

І ще: Відеофіксація порушення ПДР: хто став порушником у першу хвилину роботи системи у Києві

Новий податок діє при продажу трьох і більше автомобілів на рік. А ось один продаж автомобіля за рік, як і раніше, не обкладається податком. Податок на другий продаж також залишився на колишньому рівні: 5%. Це положення стосується легкових авто, мотоциклетної техніки і причепів.

Очевидно, що нововведення, в першу чергу, торкнеться перекупників – оскільки за рік вони роблять по кілька продажів, саме їм і доведеться сплачувати новий податок. Не виключено, що це призведе до підняття цін на автомобілі на вторинному ринку.

Продаж авто - фото 407452
Продаж авто

Читайте також: Мережу спантеличив Запорожець з салоном від Mazda

Джерело: minfin
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
  • 29 травня, 16:07
  • 646
Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
  • 29 травня, 19:00
  • 34715
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2344583
Загрузка...
Новини