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В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль

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Саморобний електромобіль Piligrim - фото 1
Саморобний електромобіль Piligrim / topgir

На вулицях міста Кропивницький зняли незвичайний електромобіль. Він саморобний і нестандартний з усякого погляду.

Найголовніша відмінність цієї машини від багатьох інших – конструкція і форма кузова. Електрокар має три колеса, він схожий на гоночний болід, при цьому володіє вкрай компактними розмірами – завдяки своїй ширині на ньому навіть можна без проблем долати пробки. Автомобіль називається Piligrim, його сконструював ентузіаст Олексій Ганшин з Кіровоградської області.

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Такий транспорт автолюбитель позиціонує як альтернативу велосипеду, на якому можна пересуватися в будь-яку погоду. Крім педального приводу, автомобіль оснащений електромотором, батареєю і сонячними панелями. Запас ходу на одному заряді у Piligrim становить близько 90 км.

Цікаво, що власник неодноразово робить далекі поїздки на своєму електрокарі. Раніше він вже доїжджав до Вінниці і Києва.

В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль - фото 406379

В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль - фото 406380

В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль - фото 406381

В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль - фото 406382

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Джерело: topgir
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