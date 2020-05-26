В Україні зняли унікальний саморобний електромобіль

На вулицях міста Кропивницький зняли незвичайний електромобіль. Він саморобний і нестандартний з усякого погляду.

Найголовніша відмінність цієї машини від багатьох інших – конструкція і форма кузова. Електрокар має три колеса, він схожий на гоночний болід, при цьому володіє вкрай компактними розмірами – завдяки своїй ширині на ньому навіть можна без проблем долати пробки. Автомобіль називається Piligrim, його сконструював ентузіаст Олексій Ганшин з Кіровоградської області.

І ще: 70-річний Dodge перетворили на сучасний всюдихід

Такий транспорт автолюбитель позиціонує як альтернативу велосипеду, на якому можна пересуватися в будь-яку погоду. Крім педального приводу, автомобіль оснащений електромотором, батареєю і сонячними панелями. Запас ходу на одному заряді у Piligrim становить близько 90 км.

Цікаво, що власник неодноразово робить далекі поїздки на своєму електрокарі. Раніше він вже доїжджав до Вінниці і Києва.

Читайте також: Rolls-Royce виготовила точну копію позашляховика Cullinan