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Rolls-Royce виготовила точну копію позашляховика Cullinan
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Компанія Rolls-Royce готова здивувати публіку новим авто.
Rolls-Royce в масштабі 1:8 насправді є Rolls-Royce Cullinan. Автовиробник класу люкс створить вам точну копію повнорозмірного позашляховика у вигляді унікального "предмета мистецтва", в якому кожну деталь доведуть до досконалості.
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Кожен мініатюрний Cullinan виготовляється вручну з використанням більш 1000 окремих компонентів. Цей процес може зайняти до 450 годин: більше половини часу, необхідного для створення повнорозмірного Cullinan.
Потім масштабна модель розфарбовується вручну з використанням фарби Rolls-Royce, підібраною за кольором, і вручну полірується відповідно до точних характеристик бренду. Фарба наноситься за допомогою тонкого пензля.
Ці маленькі Cullinans навіть поставляють з повністю функціональними зовнішніми ліхтарями, керованими фірмовим пультом дистанційного управління, в той час як капот є точною копією 6,75-літрового подвійного турбованого двигуна V12 позашляховика.
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