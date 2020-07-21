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В Україні зняли розкішне американське авто 70-х

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Cadillac de Ville 1970 року - фото 1
Cadillac de Ville 1970 року / Instagram

В Одесі засвітився вражаючий кабріолет Cadillac de Ville 1970 року. Автомобіль дуже рідкісний на наших дорогах і при цьому він у відмінному стані.

Cadillac de Ville був одним з найдорожчих американських автомобілів, але в 1970 році випустили аж 181,7 тисячі примірників, з них – 15 172 кабріолетів.

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Кабріолет дійсно величезний – 5,7 м в довжину і 2 м в ширину. Під його капотом – величезний 7,7-літровий V8 потужністю 375 к. с., що працює в парі з 3-ступінчастою АКПП. Він розганяється до 100 км/год за 8,2 с і розвиває 211 км/год.

Для свого часу авто оснащене розкішно – шкіряний салон, клімат-контроль, підсилювач керма, круїз-контроль, електроприводи сидінь і даху.

В Україні зняли розкішне американське авто 70-х - фото 416774

В Україні зняли розкішне американське авто 70-х - фото 416775

В Україні зняли розкішне американське авто 70-х - фото 416776

В Україні зняли розкішне американське авто 70-х - фото 416773

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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