В Україні знову подорожчає тепло: коли і на скільки

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг прийняла рішення про підвищення тарифів на тепло у зв'язку з ростом цін на газ на 23,5%.

На засіданні НКРЕКП були розглянуті тарифи для 18 з 26 постачальників, а 11 грудня розглянуть тарифи для решти 8 ліцензіатів. У середньому, тарифи на опалення для населення зростуть на 12%-24%. Тепло подорожчає з січня.

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Комісія прийняла такі рішення:

відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу – 23,5%;

для споживачів бюджетної сфери вдалося знизити тарифи до 22%;

вартість електричної енергії для населення поки залишилася незмінною;

бюджетом передбачено захист вразливих споживачів, тому платіжка соціально-вразливих споживачів не змінилася;

планований термін набрання чинності скоригованих тарифів – 1 січня 2019.

Відповідно до опублікованої інфографіки, в середньому, тариф для населення зросте на 12%-24%.

В Україні знову подорожчає тепло: коли і на скільки

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