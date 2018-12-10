Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Ломаченко – Педраса

В Україні знову подорожчає тепло: коли і на скільки

  • 19
Тепло в Україні подорожчає з січня - фото 1
Тепло в Україні подорожчає з січня / justcoolidea

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг прийняла рішення про підвищення тарифів на тепло у зв'язку з ростом цін на газ на 23,5%.

На засіданні НКРЕКП були розглянуті тарифи для 18 з 26 постачальників, а 11 грудня розглянуть тарифи для решти 8 ліцензіатів. У середньому, тарифи на опалення для населення зростуть на 12%-24%. Тепло подорожчає з січня.

І ще: Ашан анонсував доставку товарів додому по Україні

Комісія прийняла такі рішення:

  • відсоток зростання тарифів на тепло не перевищив відсоток зростання вартості газу – 23,5%;
  • для споживачів бюджетної сфери вдалося знизити тарифи до 22%;
  • вартість електричної енергії для населення поки залишилася незмінною;
  • бюджетом передбачено захист вразливих споживачів, тому платіжка соціально-вразливих споживачів не змінилася;
  • планований термін набрання чинності скоригованих тарифів – 1 січня 2019.
  • Відповідно до опублікованої інфографіки, в середньому, тариф для населення зросте на 12%-24%.
В Україні знову подорожчає тепло: коли і на скільки - фото 294406
В Україні знову подорожчає тепло: коли і на скільки

Читайте також: Укрзалізниця продала рекордну кількість квитків

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на грудень 2018: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 30 листопада, 21:05
  • 2036
Енциклопедія їжі: як смачно і правильно приготувати домашнє вино
  • 08 грудня, 16:22
  • 208
Подарунки на День Святого Миколая 2018 для дітей: найкращі ідеї
  • 03 грудня, 12:10
  • 1501
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Суспільство