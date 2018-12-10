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Ашан анонсував доставку товарів додому по Україні

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Французька мережа гіпермаркетів Ашан - фото 1
Французька мережа гіпермаркетів Ашан / delo

Ашан почне доставляти товари, замовлені на сайті рітейлера, додому Новою поштою.

Про нову послугу, яку впроваджує французька мережа гіпермаркетів Ашан, повідомила генеральний директор Auchan Retail Ukraine Вікторія Луценко. За її словами, послуга буде запущена наступного тижня. Перший час доставка буде доступна тільки в Києві, а потім з'явиться в інших регіонах, де присутні магазини мережі.

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Ашан доставлятиме продукти додому - фото 294321
Ашан доставлятиме продукти додому

Запуск доставки замовлень додому пов'язаний, перш за все, з бажанням клієнта мати товар "тут і зараз", коментує Вікторія Луценко. Про те, що в подальшому одним з планів з розвитку e-commerce в мережі стане доставка додому, говорив digital-директор "Ашан Україна" Євген Тришин на конференції OWOX.

Ашан вже співпрацює з Новою поштою. У 26 супермаркетах мережі відкриті міні-відділення, оснащені поштоматами.

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