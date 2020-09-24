В Україні зміняться карантинні зони з 28 вересня: оновлена карта і список

З понеділка, 28 вересня, набуде чинності нове епідемічне зонування, за яким поділ на зелену, жовту, помаранчеву та червону зони в Україні зміниться. Дізнайтесь, куди потрапив ваш регіон та які правила й заборони там запровадять.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Нововведення запрацюють 28 вересня 2020 року та діятимуть 14 днів.

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Червона зона

міста Тернопіль та Бережани Тернопільської області.

Помаранчева зона

міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Володимир-Волинський та Луцький район Волинської області;

місто Вугледар Донецької області;

місто Коростень, Лугинський, Любарський та Овруцький райони Житомирської області;

місто Ужгород та Ужгородський район Закарпатської області;

та Ужгородський район Закарпатської області; міста Мелітополь та Токмак, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ , Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

, Бурштин, Калуш та Коломия, Городенківський, Косівський, Рогатинський, Тисменицький та Тлумацький райони Івано-Франківської області; місто Обухів , Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області;

, Баришівський та Києво-Святошинський райони Київської області; Бродівський, Золочівський, Перемишлянський, Пустомитівський та Сокальський райони Львівської області;

міста Біляївка , Ізмаїл та Чорноморськ , Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області;

, та , Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Іванівський, Ізмаїльський, Лиманський, Овідіопольський, Тарутинський та Татарбунарський райони Одеської області; міста Дубно та Острог , Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області;

та , Демидівський, Зарічненський, Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький та Рівненський райони Рівненської області; місто Суми Сумської області;

Сумської області; міста Кременець та Чортків, Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастирський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області;

та Люботин, Богодухівський, Великобурлуцький та Зачепилівський райони Харківської області; міста Хмельницький та Кам’янець-Подільський , Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

та , Волочиський, Деражнянський, Дунаєвський, Красилівський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; міста Канів та Сміла , Канівський та Смілянський райони Черкаської області;

та , Канівський та Смілянський райони Черкаської області; міста Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області;

та Новодністровськ, Вижницький, Герцаєвський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області; місто Ніжин, Борзнянський, Варвинський, Куликівський, Ніжинський, Носівський та Сновський райони Чернігівської області;

Жовта зона

міста Вінниця , Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області;

, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Вінницький, Калинівський, Козятинський, Літинський, Тиврівський, Томашпільський та Хмільницький райони Вінницької області; міста Луцьк та Ковель, Горохівський, Іванчівський, Ківерцівський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області;

та Ковель, Горохівський, Іванчівський, Ківерцівський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Рожищенський, Турійський та Шацький райони Волинської області; міста Дніпро та Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області;

та Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П’ятихатський та Царичанський райони Дніпропетровської області; міста Бахмут, Краматорськ, Мирноград, Маріуполь та Слов’янськ, Великоновосілківський, Покровський та Слов’янський райони Донецької області;

міста Житомир , Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Народицький, Новоград-Волинський, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Баранівський, Бердичівський, Ємільчинський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Народицький, Новоград-Волинський, Олевський, Попільнянський, Пулинський, Романівський, Ружинський, Хорошівський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області; міста Берегово, Мукачево, Хуст та Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Іршавський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

та Бердянськ, Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Михайлівський, Новомиколаївський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області; міста Болехів та Яремче, Богородчанський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рожнятівський та Снятинський райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква , Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Ірпінь, Переяслав, Славутич та Фастів, Білоцерківський, Бориспільський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Володарський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Рокитнянський, Сквирський, Ставищенський, Фастівський та Яготинський райони Київської області; міста Лисичанськ та Севєродонецьк, Біловодський, Марківський, Міловський, Станично-Луганський та Старобільський райони Луганської області;

міста Львів , Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

, Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Радехівський, Сколівський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області; міста Миколаїв та Вознесенськ, Вітовський, Вознесенський, Казанківський та Миколаївський райони Миколаївської області;

та Вознесенськ, Вітовський, Вознесенський, Казанківський та Миколаївський райони Миколаївської області; міста Одеса , Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Кодимський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області;

, Білгород-Дністровськ, Подільськ, Теплодар та Южне, Балтський, Білгород-Дністровський, Кілійський, Кодимський, Подільський, Роздільнянський, Савранський, Саратський та Ширяївський райони Одеської області; міста Полтава та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області;

та Миргород, Диканський, Котелевський, Миргородський, Новсанжарський, Полтавський, Решетилівський та Шишацький райони Полтавської області; міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Дубенський, Дубровицький, Корецький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області; міста Конотоп , Лебедин, Ромни та Шостка, Білопільський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменський та Сумський райони Сумської області;

, Лебедин, Ромни та Шостка, Білопільський, Глухівський, Конотопський, Краснопільський, Недригайлівський, Роменський та Сумський райони Сумської області; міста Ізюм , Куп’янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;

, Куп’янськ, Лозова, Первомайський та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Валківський, Вовчанський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Кегичивський, Коломацький, Красноградський, Краснокуцький, Лозівський, Нововодолазький, Первомайський, Харківський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області; міста Нетішин, Славута та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Новоушицький, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький та Чемеровецький райони Хмельницької області;

міста Черкаси , Ватутіно та Золотоноша, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Корсунь-Шевченськівський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

, Ватутіно та Золотоноша, Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Корсунь-Шевченськівський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області; міста Чернігів та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Корюківський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області;

та Прилуки, Бахмацький, Бобровицький, Городнянський, Козелецький, Корюківський, Прилуцький, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області; місто Київ.

Зелена зона

Решта територія України.

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