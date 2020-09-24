Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 24 вересня: в Україні виявлено 188 106 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 3 372 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 24 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 188 106 Одужали 83 458 Померли 3 757

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 665) та у Львівській області (19 250). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 556 Волинська область 7 235 Дніпропетровська область 4 692 Донецька область 2 767 Житомирська область 5 262 Закарпатська область 9 416 Запорізька область 3 1288 Івано-Франківська область 12 952 Кіровоградська область 1 039 Київ 20 665 Київська область 8 286 Львівська область 19 250 Луганська область 841 Миколаївська область 2 717 Одеська область 12 309 Полтавська область 1 677 Рівненська область 11 621 Сумська область 3 352 Тернопільська область 12 334 Харківська область 16 193 Херсонська область 905 Хмельницька область 5 185 Чернівецька область 13 562 Черкаська область 3 255 Чернігівська область 3 647

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-09-2020:

Захворіли 32 097 561 Одужали 23 680 153 Померли 981 968 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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