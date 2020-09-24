Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня

  • 150
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 24 вересня: в Україні виявлено 188 106 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 372 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 24 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 648 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 253 177 повідомлень про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня - фото 427135

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 188 106
Одужали 83 458
Померли 3 757

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 665) та у Львівській області (19 250). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 556

Волинська область

 7 235

Дніпропетровська область

 4 692

Донецька область

 2 767

Житомирська область

 5 262

Закарпатська область

 9 416

Запорізька область

 3 1288

Івано-Франківська область

 12 952

Кіровоградська область

 1 039

Київ

 20 665

Київська область

 8 286

Львівська область

 19 250

Луганська область

 841

Миколаївська область

 2 717

Одеська область

 12 309

Полтавська область

 1 677

Рівненська область

 11 621

Сумська область

 3 352

Тернопільська область

 12 334

Харківська область

 16 193

Херсонська область

 905

Хмельницька область

 5 185

Чернівецька область

 13 562

Черкаська область

 3 255

Чернігівська область

 3 647

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-09-2020:

Захворіли 32 097 561
Одужали 23 680 153
Померли 981 968

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Який страх заважає вам досягти успіху: простий тест у картинці
  • 21 вересня, 13:50
  • 1144
Дівчина тижня: акушерка Шеріл Грант, яка стала гарячою фітнес-моделлю (18+)
  • 20 вересня, 18:50
  • 6876
5 обов'язкових кроків у догляді за шкірою обличчя восени
  • 19 вересня, 15:15
  • 118
Загрузка...
Новини