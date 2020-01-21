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Чому ремкомплект для шин кращий, ніж запаска: корисні поради водіям

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Заміна шин - фото 1
Заміна шин

У конструкції все більшої кількості моделей машин навіть не передбачене місце для запасного колеса. Натомість авто має ремкомплект для шин. То чи варто перейматись через відсутність запаски в багажнику?

Скористатися штатним "ремкомплектом для автошин" (фактично – це балончик зі стисненим повітрям і герметиком) набагато легше і швидше, ніж замінити пробите колесо. Досить під'єднати шланг балончика до ніпеля покришки й натиснути на його клапан, що відкриває подачу. Повітря з герметиком потрапляє в шину, надуваючи її. Після початку руху машини герметик розтікається, "знаходить" прокол, заповнює його і твердне.

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Так, при серйозних пошкодженнях колеса, на зразок бічних порізів, ремкомплект не допоможе. Але будьмо реалістами: коли ви востаннє настільки пошкоджували гуму, щоб її треба було заміняти? І взагалі: коли ви востаннє виявляли дірку в ній?

Більшість водіїв, особливо в містах, роками їздять на машині без жодного проколу, возячи "запаску" як баласт. Та й у випадку, коли покришка починає спускати через цвях або саморіз, проткнувши протектор, городянин, швидше за все, просто під'їде до найближчого пункту шиномонтажу і не буде морочити собі голову із заміною колеса.

Мабуть, тільки в далекій дорозі, де відстані між шиномонтажними майстернями становлять десятки кілометрів, крім ремкомплекту, є сенс обзавестися запаскою.

Водію в місті вона зараз вже практично і не потрібна. Тим більше, що використання запасного колеса або, тим більше, "докатки" – у низці ситуацій стає порушенням ПДР.

Адже більшість водіїв купує нову гуму, а також змінює зимову на літню – по 4 колеса. А як "запаска" в багажнику валяється все та ж покришка, яку поклали туди на заводі. І коли доводиться нею скористатися при проколі на трасі, то виходить, що авто їде тільки на трьох однакових шинах. А четверта – "запаска-докатка" – має інший типорозмір і малюнок протектора.

via GIPHY

Набагато простіше скористатися штатним ремкомплектом для шин або, якщо ви не довіряєте його можливостям і побоюєтеся знищити через прокол не тільки гуму, але й колісний диск, викликати евакуатор, який за 10 хвилин домчить ваше авто до шиномонтажної майстерні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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