На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Для українських водіїв запустили нову корисну послугу онлайн
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Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ повідомив, що для водіїв в Україні запустили нову безкоштовну послугу онлайн. Відтепер українські автолюбителі можуть зареєструвати в інтернеті належного користувача машини.
В Електронному кабінеті водія з'явилася нова безкоштовна послуга "Управління належним користувачем". Онлайн-сервіс доступний на сайті e-driver.hsc.gov.ua і на урядовому порталі kmu.gov.ua в розділі "Електронні послуги".
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Належний користувач – це особа, яка на законних підставах користується транспортним засобом, який йому не належить.
Як призначити належного користувача онлайн
Замовником послуги може бути фізична або юридична особа, яка бажає стати належним користувачем. Для цього необхідно:
- авторизуватися в Електронному кабінеті водія за допомогою кваліфікованого електронного підпису, BankID або MobileID;
- вибрати з переліку послугу "Управління належним користувачем";
- ввести VIN-код автомобіля, для якого особа хоче стати належним користувачем.
Система видасть деперсоніфіковану інформацію про автомобіль, не про його власника. Після цього необхідно вибрати підставу для належного користування, ввести e-mail і телефон власника авто. Також необхідно перевірити свої дані і при необхідності прикріпити скан-копії довіреності або договору, який є підставою для належного користування, а потім підписати створену заявку за допомогою кваліфікованої електронного підпису.
"Власник отримує лист з посиланням на онлайн-заяву. Для успішного завершення процедури власник авто повинен перейти за посиланням і дати згоду на це призначення. Якщо підставою для призначення є лише домовленість, власник автомобіля повинен підписати заяву за допомогою КЕПУ. Після чого особа, яка замовила послугу належного користувача, може бачити статус підтвердження заявки в електронному Кабінеті водія. Повний цикл надання послуги онлайн забирає один робочий день", – повідомляють в МВС.
Послуга є безкоштовною, а на один транспортний засіб може бути призначено не більше як один належний користувач. Видалення призначеного належного користувача можливе власником машини – за поданою заявою або автоматично, в разі закінчення терміну, на який було призначено належного користувача.
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